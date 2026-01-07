Президент Чехии призвал чиновников согласовывать публичные заявления по внешней политике

Президент Чехии Петр Павел в связи с антиукраинской новогодней речью спикера Палаты депутатов Томио Окамуры и позицией правительства относительно российской агрессии против Украины отметил необходимость согласования публичных заявлений, чтобы они соответствовали приоритетам и обязательствам Чешской Республики в сфере внешней политики.

Об этом сообщило коммуникационное управление президентской канцелярии после новогоднего обеда главы государства с премьер-министром Андреем Бабишем, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Президент и премьер-министр договорились наладить координацию и взаимное информирование в сфере внешней политики и политики безопасности, а также координировать зарубежные поездки.

"Он отметил необходимость согласовать публичные заявления, чтобы они соответствовали внешнеполитическим приоритетам страны и обязательствам, которые мы имеем перед нашими партнерами и союзниками", – сказали в канцелярии о позиции президента.

По словам Бабиша, глава государства может обсудить этот вопрос с Окамурой на встрече конституционных чиновников 26 января.

"Мы в принципе это упомянули, но я не являюсь представителем господина Окамуры. Я комментировал это. Это не было что-то фундаментальное, мы упомянули это в одном предложении", – сказал премьер-министр о разговоре с президентом.

Напомним, в своей новогодней речи председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

А Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

6 января министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в разговоре со своим чешским коллегой Петром Мацинкой договорился "перевернуть страницу" после скандала со спикером.