Умєров розповів про нові переговори з радниками щодо гарантій безпеки

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у продовження зустрічі "коаліції рішучих" на рівні лідерів у Парижі провів консультації з радниками із нацбезпеки щодо безпекових гарантій.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що українська команда провела консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

"Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу", – розповів Умєров.

З українського боку, за його словами, у зустрічі взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця й радник Офісу президента Олександр Бевз.

"Важливо, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень. Є чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру", – написав Умєров.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

Також свою участь у миротворчій місії в Україні після припинення вогню вперше допустила Іспанія.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди.