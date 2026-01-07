Умеров рассказал о содержательной дискуссии с США по поводу базовой рамки для прекращения войны

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал об очередном раунде консультаций с американцами по ключевым элементам базовой рамки для прекращения войны.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Умерова, это была уже третья встреча с американской стороной за два дня в Париже.

"Мы провели содержательную дискуссию по ключевым элементам базовой рамки для прекращения войны. Мы также сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и Соединенных Штатов", – написал он.

Украинская команда встретилась со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Грюнбаумом.

С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; советник Офиса президента Александр Бевз.

Умеров пообещал также после всех встреч представить подробный отчет для президента Украины.

Ранее Умеров сообщил, что в продолжение встречи "коалиции решительных" на уровне лидеров в Париже провел консультации с советниками по нацбезопасности относительно гарантий безопасности.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения и сообщил, что 7 января команды продолжат работу над гарантиями безопасности и рамочным соглашением о завершении войны.