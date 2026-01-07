Сійярто: Угорщина відкидає паризькі рішення, які "продовжують війну"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що на зустрічі "коаліції рішучих" в Парижі у вівторок ухвалили "чергові рішення про продовження війни".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє угорська інформаційна агенція MTI.

Сійярто сказав, що йдеться про вкрай небезпечні рішення, а завдання угорського уряду полягає в тому, щоб захистити угорський народ і угорські родини від війни з Росією, яку нав’язує Брюссель. Він також підкреслив, що захистити Угорщину від цієї війни може лише "суверенний уряд".

"Брюссельський маріонетковий уряд, очевидно, був би створений для того, щоб у всьому виконувати волю Брюсселя. Такий уряд втягнув би Угорщину у війну, яку Брюссель хоче вести проти Росії", – сказав Сійярто.

Він додав, що Угорщина виступає за мирні переговори, які зупинять війну.

"Сьогодні ми підтвердили, що суверенний, національний уряд Угорщини захистить угорський народ, угорські родини та саму Угорщину від цієї війни. Ми й надалі підтримуємо мирні переговори, підтримуємо переговори між США та Росією на найвищому рівні та відкидаємо нове воєнне рішення Брюсселя", – заявив угорський міністр.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню.