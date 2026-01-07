Сийярто: Венгрия отвергает парижские решения, которые "продолжают войну"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что на встрече "коалиции решительных" в Париже во вторник приняли "очередные решения о продолжении войны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерское информационное агентство MTI.

Сийярто сказал, что речь идет о крайне опасных решениях, а задача венгерского правительства состоит в том, чтобы защитить венгерский народ и венгерские семьи от войны с Россией, которую навязывает Брюссель. Он также подчеркнул, что защитить Венгрию от этой войны может только "суверенное правительство".

"Брюссельское марионеточное правительство, очевидно, было бы создано для того, чтобы во всем выполнять волю Брюсселя. Такое правительство втянуло бы Венгрию в войну, которую Брюссель хочет вести против России", – сказал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия выступает за мирные переговоры, которые остановят войну.

"Сегодня мы подтвердили, что суверенное, национальное правительство Венгрии защитит венгерский народ, венгерские семьи и саму Венгрию от этой войны. Мы и в дальнейшем поддерживаем мирные переговоры, поддерживаем переговоры между США и Россией на высшем уровне и отвергаем новое военное решение Брюсселя", – заявил венгерский министр.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил о готовности ЕС взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.