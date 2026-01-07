Німецький уряд через 4 дні після захоплення Мадуро вперше покритикував США

Через чотири дні після удару США по Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами уряд Німеччини вперше висловив критику щодо цих дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

США "не змогли переконливо продемонструвати в Раді Безпеки ООН, що їхні дії відповідають міжнародному праву", заявив речник уряду Штефан Корнеліус у Берліні.

У суботу США атакували Венесуелу, захопили президента Мадуро і доставили його до Нью-Йорка, щоб поставити перед судом. Спочатку уряд Німеччини утримався від юридичної оцінки, заявивши, що це займе час, оскільки питання є складним.

Тепер уряд Німеччини вперше зайняв дещо чіткішу позицію. Хоча все ще не видав остаточної юридичної оцінки дій США.

Німецький уряд піддався різкій критиці з боку опозиції за свою стриманість у цьому питанні. Наприклад, лідерка Партії зелених Франциска Брантнер заявила : "Німецький уряд і Європа нарешті повинні чітко висловити свою позицію щодо Трампа. Заяви Фрідріха Мерца майже свідчать про заперечення реальності та бажання заспокоїти Трампа".

Катаріна Барлі від СДПН, віцепрезидентка Європейського парламенту, також висловилася рішуче. Вона без вагань назвала напад на Венесуелу порушенням міжнародного права. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль і канцлер Мерц раніше охарактеризували ситуацію як "складну".

США заявили в Раді Безпеки ООН, що арешт Мадуро був "хірургічним заходом переслідування" проти "наркотерориста". Вони стверджували, що Мадуро не є легітимним главою держави. Той, хто ставиться до нього так само, як до глави держави згідно з Статутом ООН, зловживає ним. США також вказали, що понад 50 країн відхилили переобрання Мадуро в 2024 році і не визнали його легітимно обраним президентом Венесуели.

На думку прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, єдиною метою Вашингтона є зміна уряду та "привласнення енергетичних ресурсів".

Читайте також: Війна на пів години: як атака США на Венесуелу показала нову стратегію Трампа.