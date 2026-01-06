Прем'єр Іспанії: мета США у Венесуелі – зміна уряду та контроль над ресурсами

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у вівторок, 5 січня, що США створили "жахливий і дуже небезпечний прецедент" у Венесуелі.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Парижі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

На думку Санчеса, єдиною метою Вашингтона є зміна уряду та "привласнення енергетичних ресурсів".

"Іспанія ніколи не визнавала уряд Мадуро, оскільки він порушив правила, оскільки його обрання було нелегітимним, і саме з цієї причини вона не може визнати легітимність військової операції, яка є явно незаконною, порушує міжнародне право і єдиною метою якої, як видається, є зміна уряду іншої країни з метою захоплення її природних ресурсів", – заявив він.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у листі до Іспанської соціалістичної робітничої партії в неділю, 4 січня, засудив "порушення міжнародного права" у Венесуелі США.

Коментарі Санчеса у листі були більш різкими, ніж його заява в суботу, в якій він закликав до "деескалації" і наголосив на необхідності дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН.

