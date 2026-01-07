Немецкое правительство через 4 дня после захвата Мадуро впервые раскритиковало США

Через четыре дня после удара США по Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро американскими спецслужбами правительство Германии впервые высказало критику в отношении этих действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

США "не смогли убедительно продемонстрировать в Совете Безопасности ООН, что их действия соответствуют международному праву", заявил представитель правительства Штефан Корнелиус в Берлине.

В субботу США атаковали Венесуэлу, захватили президента Мадуро и доставили его в Нью-Йорк, чтобы поставить перед судом. Сначала правительство Германии воздержалось от юридической оценки, заявив, что это займет время, поскольку вопрос является сложным.

Теперь правительство Германии впервые заняло несколько более четкую позицию. Хотя все еще не вынесло окончательной юридической оценки действий США.

Немецкое правительство подверглось резкой критике со стороны оппозиции за свою сдержанность в этом вопросе. Например, лидер Партии зеленых Франциска Брантнер заявила: "Немецкое правительство и Европа наконец должны четко выразить свою позицию по отношению к Трампу. Заявления Фридриха Мерца почти свидетельствуют об отрицании реальности и желании успокоить Трампа".

Катарина Барли от СДПГ, вице-президент Европейского парламента, также высказалась решительно. Она без колебаний назвала нападение на Венесуэлу нарушением международного права. Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль и канцлер Мерц ранее охарактеризовали ситуацию как "сложную".

США заявили в Совете Безопасности ООН, что арест Мадуро был "хирургической мерой преследования" против "наркотеррориста". Они утверждали, что Мадуро не является легитимным главой государства. Тот, кто относится к нему так же, как к главе государства согласно Уставу ООН, злоупотребляет им. США также указали, что более 50 стран отклонили переизбрание Мадуро в 2024 году и не признали его легитимно избранным президентом Венесуэлы.

По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, единственной целью Вашингтона является смена правительства и "присвоение энергетических ресурсов".

Читайте также: Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа.