Білий дім: екіпаж захопленого танкера, на якому були росіяни, можуть судити

Речниця Білого дому Керолайн Левітт допустила, що екіпаж затриманого танкера Bella 1 (Marinera), на борту якого були росіяни, може бути притягнутий до відповідальності у США за порушення санкційної політики.

Про це Левітт сказала журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Левітт відзначила, що захоплення танкера, який був під прапором РФ, "показує, що США не будуть терпіти" порушення санкцій.

Вона додала, що екіпаж судна також може бути притягнутий до відповідальності і доставлений до США для судового розгляду.

Раніше Москва закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ гуманно.

"Ця адміністрація буде повністю дотримуватися політики санкцій", – заявила Керолайн Левітт.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга похвалив США та Дональда Трампа за "рішуче лідерство" після того, як Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 (Marinera) у Атлантичному океані.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Білий дім заявив, що президент Трамп не боїться продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри побоювання підвищення напруженості у відносинах з Росією.





