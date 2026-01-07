Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з Путіним через затримання танкерів

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в середу, що президент Дональд Трамп "не боїться" продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри побоювання підвищення напруженості у відносинах з Росією.

Заяву Левітт наводить CNN, повідомляє Європейська правда".

Левітт сказала, що президент Трамп буде дотримуватися "нашої політики, яка є найкращою для Сполучених Штатів Америки".

"Це означає застосування ембарго проти всіх суден "тіньового флоту", які незаконно транспортують нафту", – заявила вона на брифінгу для преси.

Вона применшила ризик того, що це може спровокувати спалах напруженості між США і Росією, аргументуючи це тим, що Трамп підтримує хороші відносини з російським лідером Владіміром Путіним.

"Я вірю, що ці особисті відносини будуть продовжуватися", – сказала вона, додавши, що Трамп чітко дав зрозуміти, що затримання танкерів, на які накладено санкції, є "політикою цієї адміністрації, і він не боїться її реалізовувати".

Заява Левітт пролунала через кілька годин після того, як американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera, що йшов під прапором РФ.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.