Сибіга привітав підхід США до Росії після затримання танкера в Північній Атлантиці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга похвалив США та Дональда Трампа за "рішуче лідерство" після того, як Сполучені Штати затримали танкер під російським прапором у Атлантичному океані.

Про це міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС підкреслив, що затримання судна під російським прапором у Північній Атлантиці "підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Трампа".

"Ми вітаємо такий підхід до відносин з Росією: діяти, а не боятися", – наголосив міністр.

Він додав, що такий сміливий підхід актуальний і для мирного процесу та наближення тривалого миру.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер, що йшов під прапором РФ.

Білий дім заявив, що президент Трамп не боїться продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри побоювання підвищення напруженості у відносинах з Росією.