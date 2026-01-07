Белый дом: экипаж захваченного танкера, на котором были россияне, могут судить

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт допустила, что экипаж задержанного танкера Bella 1 (Marinera), на борту которого были россияне, может быть привлечен к ответственности в США за нарушение санкционной политики.

Об этом Левитт сказала журналистам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Левитт отметила, что захват танкера, который был под флагом РФ, "показывает, что США не будут терпеть" нарушение санкций.

Она добавила, что экипаж судна также может быть привлечен к ответственности и доставлен в США для судебного разбирательства.

Ранее Москва призвала США освободить экипаж и обращаться с гражданами РФ гуманно.

"Эта администрация будет полностью придерживаться политики санкций", – заявила Кэролайн Левитт.

Министр иностранных дел Андрей Сибига похвалил США и Дональда Трампа за "решительное лидерство" после того, как Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 (Marinera) в Атлантическом океане.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Суда обвиняют в нарушении санкционной политики.

Белый дом заявил, что президент Трамп не боится продолжать задерживать нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, несмотря на опасения повышения напряженности в отношениях с Россией.