Росія вимагає від США "гуманного ставлення" до росіян на борту затриманого танкера

Новини — Середа, 7 січня 2026, 18:14 — Христина Бондарєва

Після затримання Сполученими Штатами танкера Bella 1 (Marinera), що плив під російським прапором, в МЗС Росії вимагають від США гуманно поводитись з російськими громадянами, як перебували на борту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в МЗС Росії заявили агентству ТАСС.

В російському міністерстві сказали, що уважно відстежують повідомлення про висадку американських військових на судно Marinera в Північній Атлантиці, що йшло під російським прапором.

"З урахуванням інформації, що надходить про наявність серед екіпажу російських громадян, вимагаємо від американської сторони забезпечити гуманне і гідне поводження з ними, неухильно дотримуватися їх прав та інтересів, а також не перешкоджати їх якнайшвидшому поверненню на батьківщину", – заявили в МЗС РФ.

Як повідомило Європейського командування США 7 січня, США затримали танкер Bella 1 (Marinera) під прапором Росії після переслідування від Венесуели. Судно було затримане за порушення санкцій США.

Військові Британії підтримали операцію США з захоплення танкера під прапором РФ.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.

Росія США санкції
