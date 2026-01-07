Росія вимагає від США "гуманного ставлення" до росіян на борту затриманого танкера

Після затримання Сполученими Штатами танкера Bella 1 (Marinera), що плив під російським прапором, в МЗС Росії вимагають від США гуманно поводитись з російськими громадянами, як перебували на борту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в МЗС Росії заявили агентству ТАСС.

В російському міністерстві сказали, що уважно відстежують повідомлення про висадку американських військових на судно Marinera в Північній Атлантиці, що йшло під російським прапором.

"З урахуванням інформації, що надходить про наявність серед екіпажу російських громадян, вимагаємо від американської сторони забезпечити гуманне і гідне поводження з ними, неухильно дотримуватися їх прав та інтересів, а також не перешкоджати їх якнайшвидшому поверненню на батьківщину", – заявили в МЗС РФ.

Як повідомило Європейського командування США 7 січня, США затримали танкер Bella 1 (Marinera) під прапором Росії після переслідування від Венесуели. Судно було затримане за порушення санкцій США.

Військові Британії підтримали операцію США з захоплення танкера під прапором РФ.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.