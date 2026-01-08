ЗМІ: команда Трампа розробляє угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії

Американські посадовці поспішають напрацювати варіанти бізнес-угод та інших способів посилення зв’язків із Гренландією після того, як їх застала зненацька поновлена вимога президента США Дональда Трампа взяти острів під контроль.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

Трамп давно прагне отримати цю територію, як він пояснює, з міркувань безпеки. Однак після сплеску активності з цього питання на початку минулого року, зокрема поїздки туди віцепрезидента Джей Ді Венса, колись нагальні зусилля відійшли на другий план, розповіли співрозмовники на умовах анонімності.

Втім, раптовий шквал публічних заяв Трампа про взяття Гренландії під контроль у дні після операції США у Венесуелі знову зробив це питання пріоритетним.

Наразі американські посадовці зосереджені на потенційних бізнес-угодах, які дали б США більшу присутність на острові, повідомили джерела, близькі до процесу.

Серед них – проєкти з видобутку рідкісноземельних мінералів, а також гідроенергетика й інші ініціативи. Водночас, за словами співрозмовників, ці проєкти, ймовірно, ще не просунулися настільки, щоб задовольнити бажання Трампа швидко отримати суттєві результати.

Більш амбітні ідеї щодо політичного зближення Гренландії зі США не просунулися через прохолодне ставлення до них з боку уряду острова та Данії, зазначили джерела.

Серед інших ідей, які розглядав Білий дім, – укладення Угоди про вільну асоціацію за зразком домовленостей США з острівними державами Тихого океану, повідомили співрозмовники. Втім, це, ймовірно, вимагало б від Данії відмовитися від контролю над територією.

Застосування сили для захоплення Гренландії серйозно не розглядається, повідомили джерела.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у середу заявила, що варіант купівлі острова також залишається на столі.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

