СМИ: команда Трампа разрабатывает соглашения для реализации его видения по Гренландии

Американские чиновники спешат разработать варианты бизнес-соглашений и других способов укрепления связей с Гренландией после того, как их застало врасплох возобновленное требование президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Трамп давно стремится получить эту территорию, как он объясняет, из соображений безопасности. Однако после всплеска активности по этому вопросу в начале прошлого года, в частности поездки туда вице-президента Джей Ди Венса, некогда неотложные усилия отошли на второй план, рассказали собеседники на условиях анонимности.

Впрочем, внезапный шквал публичных заявлений Трампа о взятии Гренландии под контроль в дни после операции США в Венесуэле снова сделал этот вопрос приоритетным.

Сейчас американские чиновники сосредоточены на потенциальных бизнес-сделках, которые дали бы США большее присутствие на острове, сообщили источники, близкие к процессу.

Среди них – проекты по добыче редкоземельных минералов, а также гидроэнергетика и другие инициативы. В то же время, по словам собеседников, эти проекты, вероятно, еще не продвинулись настолько, чтобы удовлетворить желание Трампа быстро получить существенные результаты.

Более амбициозные идеи по политическому сближению Гренландии с США не продвинулись из-за прохладного отношения к ним со стороны правительства острова и Дании, отметили источники.

Среди других идей, которые рассматривал Белый дом, – заключение Соглашения о свободной ассоциации по образцу договоренностей США с островными государствами Тихого океана, сообщили собеседники. Впрочем, это, вероятно, потребовало бы от Дании отказаться от контроля над территорией.

Применение силы для захвата Гренландии серьезно не рассматривается, сообщили источники.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду заявила, что вариант покупки острова также остается на столе.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

