Нідерланди готуються захищати МКС від можливих санкцій Трампа

Нідерланди вже розмірковують над тим, як захистити Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі від наслідків потенційних санкцій США.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Давід ван Веель підтвердив, що Вашингтон погрожує МКС новими санкціями, та дав зрозуміти, що до цього сценарію готуються.

"Разом з усіма країнами-учасницями ми, звісно, закликаємо США не робити цього. Але якщо до цього дійде – ми подивимося, як можна буде діяти в тих умовах", – прокоментував він.

За його словами, така підготовка ведеться вже деякий час, "але звісно ж, ми сподіваємося, що вона не знадобиться".

Міністр зазначив, що пріоритетне завдання на цей сценарій – передати усе обслуговування та сервіси, які використовує МКС, до неамериканських компаній, оскільки у разі санкцій їм буде заборонено працювати з МКС.

"Люди більше не зможуть користуватись банківськими послугами чи програмами електронної пошти. Всюди, де зараз використовуються американські сервіси, треба шукати альтернативи", – сказав ван Веель.

Посадовець визнав, що це не так і легко зробити: "У нас немає цілковито європейської "хмари", великих технологічних компаній у Європі. Тож навіть за межами питання щодо МКС, тут є робота для Європи".

Трамп раніше вже наклав санкції на генпрокурора, двох заступників, спецдоповідача ООН з питань Палестини та шістьох суддів.

Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що адміністрація Трампа тисне на МКС та вимагає поправок до Римського статуту, які гарантують, що Трамп і його команда не потраплять під розслідування.

Крім того, Вашингтон вимагає припинити розслідування щодо ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі та офіційно завершити попереднє розслідування щодо можливих ексцесів у діях американських військових в Афганістані.

У разі невиконання цих вимог США можуть розширити санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду і, зрештою, накласти їх на сам суд.

У лютому 2025 року Трамп підписав указ про санкції проти посадовців МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

Як відомо, МКС видав ордери на арешт низки чинних та колишніх топпосадовців РФ, включно з Путіним, через дії Росії під час війни проти України – зокрема, депортацію українських дітей та системне нищення енергетичної інфраструктури України.