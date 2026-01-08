Барро: ми вже не живемо в ту епоху, коли Луїзіану можна було купити

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив підтримку Гренландії та Данії, зазначивши, що часи, коли можна було купити чужу територію, "давно минули".

Про це, як пише "Європейська правда", Барро написав у мережі X.

Міністр навів приклад штату Луїзіана, який США купили у Франції у 1803 році.

"Давно минули ті часи, коли можна було купити чи продати Луїзіану. Гренландія не продається, і її не можна забрати", – заявив Барро.

Глава французького МЗС також додав, що Данія може розраховувати на солідарність європейських країн у контексті зазіхань США на Гренландію.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що Франція працює з партнерами над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати виконають свої погрози захопити Гренландію.

Тим часом Данія та Гренландія домагаються зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо після того, як адміністрація Дональда Трампа підтвердила свої наміри взяти під контроль острів.