Франція розробить план дій на випадок, якщо США анексують Гренландію

Франція працює з партнерами над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати виконають свої погрози захопити Гренландію, заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Барро заявив, що обговорить розробку плану на випадок захоплення Гренландії США на зустрічі закордонних справ Німеччини та Польщі у Парижі 7 січня.

За словами міністра закордонних справ Франції, європейцям слід "бути обережними" щодо питання Гренландії, "не перебільшуючи певні голоси, які лунають" зі Сполучених Штатів.

Водночас Барро сказав, що військове втручання – це не "підхід, який підтримують Сполучені Штати".

"Я вчора розмовляв телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, станеться в Гренландії", – цитує Барро Le Figaro.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому заявила, що залучення Збройних сил США завжди є варіантом у контексті захоплення Гренландії.

Як повідомлялося раніше, президент США в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Також прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.