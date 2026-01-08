Барро: мы уже не живем в ту эпоху, когда Луизиану можно было купить

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил поддержку Гренландии и Дании, отметив, что времена, когда можно было купить чужую территорию, "давно прошли".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Барро написал в сети X.

Министр привел пример штата Луизиана, который США купили у Франции в 1803 году.

"Давно прошли те времена, когда можно было купить или продать Луизиану. Гренландия не продается, и ее нельзя забрать", – заявил Барро.

Глава французского МИД также добавил, что Дания может рассчитывать на солидарность европейских стран в контексте посягательств США на Гренландию.

Напомним, 7 января стало известно, что Франция работает с партнерами над планом действий на случай, если Соединенные Штаты выполнят свои угрозы захватить Гренландию.

Тем временем Дания и Гренландия добиваются встречи с государственным секретарем США Марко Рубио после того, как администрация Дональда Трампа подтвердила свои намерения взять под контроль остров.