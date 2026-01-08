Глава МЗС Естонії: останні кроки Трампа повинні викликати занепокоєння у Путіна

За оцінкою міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, останні кроки президента США Дональда Трампа підтверджують, що він здатний застосовувати силу, і це має викликати серйозну стурбованість у російського лідера Владіміра Путіна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує ERR.

Тсахкна коментував затримання танкера під російським прапором у Північній Атлантиці, назвавши його безпрецедентною подією.

"Чесно кажучи, ті кроки, які Трамп зробив в останні дні із застосуванням сили, все-таки викликають у Путіна, як я вважаю, серйозну стурбованість", – сказав міністр в четвер в ранковому ефірі радіостанції Vikerraadio.

Він не виключив, що на затриманому судні будуть знайдені "всілякі цікаві речі". Наразі подробиці невідомі, але Тсахкна припустив, що, можливо, дізнається конкретику на засіданні уряду в четвер.

"Але це все ж показує, що напруженість дуже висока. По-друге, те, що Трамп здатний застосовувати силу. Він зробив це в Ірані, він зробив це у Венесуелі, він брав участь у цілому ряді різних операцій, і тепер те ж саме з цим танкером. Це не якась проста політична гра. Значить, є якісь особливі інтереси", – сказав Тсахкна.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Москва закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ, які були на борту, гуманно.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга похвалив США та Дональда Трампа за "рішуче лідерство" після затримання танкера.