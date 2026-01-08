Глава МИД Эстонии: последние шаги Трампа должны вызвать беспокойство у Путина

По оценке министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни, последние шаги президента США Дональда Трампа подтверждают, что он способен применять силу, и это должно вызвать серьезную обеспокоенность у российского лидера Владимира Путина.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует ERR.

Тсахкна комментировал задержание танкера под российским флагом в Северной Атлантике, назвав его беспрецедентным событием.

"Честно говоря, те шаги, которые Трамп предпринял в последние дни с применением силы, все-таки вызывают у Путина, как я полагаю, серьезную обеспокоенность", – сказал министр в четверг в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он не исключил, что на задержанном судне будут найдены "всевозможные интересные вещи". Пока подробности неизвестны, но Тсахкна предположил, что, возможно, узнает конкретику на заседании правительства в четверг.

"Но это все же показывает, что напряженность очень высока. Во-вторых, то, что Трамп способен применять силу. Он сделал это в Иране, он сделал это в Венесуэле, он участвовал в целом ряде различных операций, и теперь то же самое с этим танкером. Это не какая-то простая политическая игра. Значит, есть какие-то особые интересы", – сказал Тсахкна.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.

Москва призвала США освободить экипаж и обращаться с гражданами РФ, которые были на борту, гуманно.

Министр иностранных дел Андрей Сибига похвалил США и Дональда Трампа за "решительное лидерство" после задержания танкера.