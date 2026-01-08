Міністр оборони Німеччини сподівається залучити до війська 20 тисяч осіб цього року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Досі Пісторіус утримувався від заяв про конкретні цифри щодо планів вербування добровольців до армії. Депутати з блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) вимагали від міністра конкретики, адже, на їхню думку, на цих показниках має ґрунтуватися рішення про те, чи є необхідність повернення до обов'язкової військової служби.

Минулого року лише трохи більш як 12 тисяч осіб записалися на добровільну військову службу (FWD). Це значно менше, ніж планував Бундесвер – Пісторіус спочатку хотів досягти цифри у 15 тисяч добровольців до кінця 2025 року.

Тож тепер, згадуючи конкретні цифри, Пісторіус йде на політичний ризик. Якщо міністр та його апарат не досягнуть поставлених цілей, ХДС/ХСС, ймовірно, використають це як аргумент у дебатах щодо повернення військової повинності до кінця 2026 року.

Нагадаємо, в грудні, слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, також схвалила закон про модернізацію військової служби.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.