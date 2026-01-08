Министр обороны Германии надеется привлечь в армию 20 тысяч человек в этом году

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев, учитывая реформу военной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

До сих пор Писториус воздерживался от заявлений о конкретных цифрах относительно планов вербовки добровольцев в армию. Депутаты из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требовали от министра конкретики, ведь, по их мнению, на этих показателях должно основываться решение о том, есть ли необходимость возвращения к обязательной военной службе.

В прошлом году лишь немногим более 12 тысяч человек записались на добровольную военную службу (FWD). Это значительно меньше, чем планировал Бундесвер – Писториус сначала хотел достичь цифры в 15 тысяч добровольцев до конца 2025 года.

И теперь, вспоминая конкретные цифры, Писториус идет на политический риск. Если министр и его аппарат не достигнут поставленных целей, ХДС/ХСС, вероятно, используют это как аргумент в дебатах по возвращению воинской повинности до конца 2026 года.

Напомним, в декабре, вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, также одобрила закон о модернизации военной службы.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.