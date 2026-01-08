У Британії скасовують поїзди через наближення нової зимової бурі

У Британії скасовують частину залізничних рейсів та закрили деякі аеропорти на островах у Ла-Манші через наближення шторму "Горетті".

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Через прихід циклону з опадами й сильним вітром Метеорологічне агентство закликало британців підготуватися до складних умов на дорозі та можливих відключень електропостачання.

В окремих районах, зокрема графстві Корнуолл, можливі шквали вітру ураганної сили, до 160 км/год.

Південно-західна залізниця Британії попередила про можливі зміни у графіку 8-9 січня та вже скасувала близько десятка електричок на четвер, у тому числі з Лондона.

Шотландська Rail Scotland поки не скасовувала поїздів, крім ділянки, де досі наводять лад після попереднього снігопаду, але закликала перевіряти оголошення перед запланованими поїздками.

На кількох дрібних островах у Ла-Манші з 18:00 закриють аеропорти, а громадян закликають залишатися вдома.

Шторм зачепить також північно-західне узбережжя Франції. У прилеглих до Ла-Маншу районах оголосили найвищий рівень небезпеки, пориви вітру також можуть сягати 160 км/год.

Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії.

Водночас люди виходять на вулиці з лижами, санками й сноубордами, користуючись рідкісною нагодою покататись.