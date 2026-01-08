В Британии отменяют поезда из-за приближения новой зимней бури

В Британии отменяют часть железнодорожных рейсов и закрыли некоторые аэропорты на островах в Ла-Манше из-за приближения шторма "Горетти".

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Из-за прихода циклона с осадками и сильным ветром Метеорологическое агентство призвало британцев подготовиться к сложным условиям на дороге и возможным отключениям электроснабжения.

В отдельных районах, в частности графстве Корнуолл, возможны шквалы ветра ураганной силы, до 160 км/ч.

Юго-западная железная дорога Британии предупредила о возможных изменениях в графике 8-9 января и уже отменила около десятка электричек на четверг, в том числе из Лондона.

Шотландская Rail Scotland пока не отменяла поездов, кроме участка, где до сих пор наводят порядок после предыдущего снегопада, но призвала проверять объявления перед запланированными поездками.

На нескольких мелких островах в Ла-Манше с 18:00 закроют аэропорты, а граждан призывают оставаться дома.

Шторм затронет также северо-западное побережье Франции. В прилегающих к Ла-Маншу районах объявили самый высокий уровень опасности, порывы ветра также могут достигать 160 км/ч.

Ранее в течение этой недели зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Британии, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии.

В то же время люди выходят на улицы с лыжами, санками и сноубордами, пользуясь редкой возможностью покататься.