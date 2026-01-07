Парижани витягли на вулиці лижі й сноуборди з нагоди рідкісного снігопаду

Мешканці французької столиці виходять на вулиці зі своїм зимовим спортивним спорядженням з нагоди снігопаду, що в останні роки є рідкісною погодою за межами гірських регіонів Франції.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Журналісти зняли, як люди прийшли спускатися зі схилів Монмартру зі своїми лижами та сноубордами, а хтось просто на пакетах.

⛄⛷️ Ski et luge à #Montmartre, trafic perturbé… À #Paris, les images impressionnantes de la neige qui, malgré les températures extrêmes, fait des heureux pic.twitter.com/4r1WrHKQiq – FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 6, 2026

Також лижники катаються просто вулицями у центрі Парижа, які не встигли розчистити від снігу.

Зимова погода третій день поспіль порушує звичне життя у Франції та багатьох країнах Західної Європи. У понеділок довжина заторів довкола Парижа сягала близько 900 км. У Нідерландах застряглі на засніжених трасах водії розважалися тим, що ліпили сніговиків.

7 січня паризькі аеропорти скасували понад 100 рейсів. Не може вилетіти додому у тому числі президент Румунії Нікушор Дан.