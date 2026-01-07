Укр Рус Eng

Парижани витягли на вулиці лижі й сноуборди з нагоди рідкісного снігопаду

Новини — Середа, 7 січня 2026, 15:25 — Марія Ємець

Мешканці французької столиці виходять на вулиці зі своїм зимовим спортивним спорядженням з нагоди снігопаду, що в останні роки є рідкісною погодою за межами гірських регіонів Франції. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Журналісти зняли, як люди прийшли спускатися зі схилів Монмартру зі своїми лижами та сноубордами, а хтось просто на пакетах.

 

Також лижники катаються просто вулицями у центрі Парижа, які не встигли розчистити від снігу. 

 

Зимова погода третій день поспіль порушує звичне життя у Франції та багатьох країнах Західної Європи. У понеділок довжина заторів довкола Парижа сягала близько 900 км. У Нідерландах застряглі на засніжених трасах водії розважалися тим, що ліпили сніговиків.

7 січня паризькі аеропорти скасували понад 100 рейсів. Не може вилетіти додому у тому числі президент Румунії Нікушор Дан. 

