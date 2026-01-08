Партия Мерца отменила съезд из-за надвигающегося на Германию снегопада

Христианско-демократический союз – правящая партия Германии – отменил запланированный на выходные съезд, предвидя транспортный коллапс из-за снегопада.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь ХДС объявила, что запланированный на выходные партийный съезд отменяется в связи с прогнозом погоды.

"Из-за серьезных предупреждений о погоде и связанных с этим опасностей, а также анонсированных отмен поездов и авиарейсов, мы, к сожалению, вынуждены отменить нашу ежегодную стартовую встречу, которая должна была состояться в пятницу и субботу", – объявила пресс-секретарь.

Двухдневный съезд, на котором должно было присутствовать все руководство ХДС, включая канцлера Фридриха Мерца, должен был проходить в Майнце, под Франкфуртом-на-Майне.

По прогнозу немецкой метеослужбы, снегопады придут в Германию в ночь на 9 января. Особенно интенсивные осадки ожидаются на востоке и в центре страны, а также на севере в районе Бремена и Гамбурга.

В Бремене и Гамбурге, а также некоторых районах Нижней Саксонии заранее отменили занятия в школах в пятницу.

В Великобритании и на северо-западе Франции также ожидают новую зимнюю бурю, которая может сопровождаться порывами ветра до 160 км/ч.

Ранее на этой неделе зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии. В самой Румынии в некоторых районах продлили зимние каникулы из-за зимней непогоды.