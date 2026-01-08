Макрон: США постепенно отворачиваются от некоторых союзников

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал администрацию своего американского визави Дональда Трампа за нарушение правил международного порядка.

Об этом он сказал во время ежегодного выступления по вопросам внешней политики, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

В своей речи Макрон заявил, что его страна развивается в мире великих держав, "где существует реальный соблазн разделить мир".

"Соединенные Штаты являются признанной державой, которая постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и отходит от международных правил, которые ранее продвигала", – сказал французский президент.

Также он обвинил США в нарушении правил торговли и "некоторых элементов безопасности".

Такая критика Макрона относительно действий США появилась после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возобновления угроз аннексировать Гренландию

Заметим, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия.