ЗМІ: у Польщі затримали вченого РФ, якого Україна розшукує за незаконні розкопки в Криму

Польські ЗМІ дізналися, що відомого російського вченого, якого Україна розшукує за проведення незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму, заарештували у Польщі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Відомий російський вчений і представник Ермітажу Александр Б. був затриманий польськими співробітниками Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

В Україні його звинувачують у знищенні об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму: збитки оцінюються в понад 200 млн гривень. Ймовірно, мова йде про Александра Бутягіна, якому у листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила про підозру.

За даними польського мовника, російський археолог прочитав серію лекцій в Європі. Він проїжджав через Варшаву дорогою з Нідерландів на Балкани. Агенти ABW затримали його минулого тижня.

Фото: RMF24

Польські правоохоронці допитали його в окружній прокуратурі у Варшаві. Він відмовився давати свідчення.

Після допиту прокурор, на підставі правил екстрадиції та положень польсько-української угоди про правову допомогу, подав до суду клопотання про тимчасове затримання розшукуваного російського громадянина.

Суд погодився з цим клопотанням і вирішив утримати росіянина під вартою протягом 40 днів.

Очікується, що тепер Україна надішле Польщі офіційний запит про екстрадицію. Коли ці документи надійдуть, суд розгляне їх і вирішить, чи є підстави для екстрадиції підозрюваного до України.

За злочин, у якому підозрюють його, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до 10 років.

Як зазначив мовник, російська дипломатична місія вже поінформована про затримання російського громадянина.

8 грудня у польській столиці Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання; суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Перед цим у Польщі ухвалили заочне рішення про арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.

Йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

За висновками слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Підозрювані в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин, після чого виїхали до Білорусі.