СМИ: польские прокуроры поддерживают экстрадицию ученого РФ за раскопки в Крыму

Прокуроры окружного суда в польской Варшаве поддерживают экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., задержанного Агентством внутренней безопасности Польши (ABW), которого разыскивает Украина по подозрению в незаконных археологических работах на территории оккупированного Крыма.

Об этом стало известно польскому RMF24, передает "Европейская правда".

Как стало известно польскому вещателю, заявление об экстрадиции российского археолога поступило в окружной суд в Варшаве. Прокуратура в своей позиции, приложенной к заявлению, поддержала требование Украины о выдаче ученого.

Во время первого этапа производства, который начался в декабре, россиянина задержали в Польше, а прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении его содержания под стражей.

Срок предварительного заключения россиянина заканчивается в понедельник, 12 января, и суд должен решить, продолжать ли его содержание до принятия окончательного решения об экстрадиции.

Сейчас в суд подана электронная версия запроса об экстрадиции. Оригиналы документов, а также переводы ожидаются завтра.

В то же время следователи подали в суд ходатайство о продлении срока предварительного заключения задержанного.

Важно, что польский суд будет рассматривать только вопрос правовой допустимости экстрадиции в Украину. Если суд признает это решение возможным, окончательное слово по экстрадиции будет оставаться за министром юстиции Польши. Если же суд придет к выводу, что экстрадиция недопустима, процесс не будет продолжаться.

Вероятно, речь идет об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

В Кремле назвали это задержание "произволом" и заявили, что будут работать над освобождением археолога.