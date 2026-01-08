Мерц: Бундестаг за необхідності повинен схвалити розгортання військ в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме остаточне рішення щодо можливого розгортання німецьких збройних сил для захисту України лише після припинення вогню та за згодою свого коаліційного партнера, СДПН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Наскільки далеко ми можемо зайти в цьому питанні, залежить не тільки від мене", – сказав він після закритого засідання сестринської партії ХСС в абатстві Зеон у Баварії.

Для цього потрібна резолюція федерального уряду і, "за необхідності", схвалення Бундестагу.

"Я хочу, щоб ми в коаліції дійшли згоди щодо того, який шлях ми готові обрати, якщо це буде необхідно", – додав Мерц.

На зустрічі так званої "коаліції рішучих" в Парижі напередодні було домовлено про міжнародні миротворчі сили для забезпечення військової безпеки потенційного перемир'я в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Бундесвер братиме участь у цій операції – не в самій Україні, а на території НАТО поблизу кордону.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.