Мерц: Бундестаг при необходимости должен одобрить развертывание войск в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет окончательное решение о возможном развертывании немецких вооруженных сил для защиты Украины только после прекращения огня и с согласия своего коалиционного партнера, СДПГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Насколько далеко мы можем зайти в этом вопросе, зависит не только от меня", – сказал он после закрытого заседания сестринской партии ХСС в аббатстве Зеон в Баварии.

Для этого нужна резолюция федерального правительства и, "при необходимости", одобрение Бундестага.

"Я хочу, чтобы мы в коалиции пришли к соглашению о том, какой путь мы готовы выбрать, если это будет необходимо", – добавил Мерц.

На встрече так называемой "коалиции решительных" в Париже накануне было договорено о международных миротворческих силах для обеспечения военной безопасности потенциального перемирия в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Бундесвер будет участвовать в этой операции – не в самой Украине, а на территории НАТО вблизи границы.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.