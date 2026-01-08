В аеропорту Мілана пропалестинські активісти намагалися завадити вильоту рейсу до Тель-Авіва

У четвер авіаційна влада Італії рішуче засудила інцидент в аеропорту Мальпенса в Мілані, в якому, за її словами, пропалестинські активісти тимчасово заблокували пасажирам, що прямували до Ізраїлю, посадку на рейс до Тель-Авіва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президент авіаційного регулятора ENAC П'єрлуїджі Ді Пальма особисто висловив своє засудження під час зустрічі, яку він ініціював з послом Ізраїлю в Італії Джонатаном Пеледом у штабквартирі агентства, повідомила ENAC.

ENAC опублікувало на своєму вебсайті відео інциденту, що стався 4 січня, на якому протестувальники, яких ENAC описало як пропалестинських активістів, зчепилися руками і, судячи з усього, заблокували пасажирам прохід через стійку реєстрації на рейс до Тель-Авіва.

Згідно з відео, протестувальники вступили в сутичку з кількома пасажирами, які прорвалися крізь натовп. Інцидент призвів до двогодинної затримки вильоту, повідомило ENAC.

ENAC рішуче засудило протест, оголосило про розслідування з метою встановлення осіб, відповідальних за інцидент, і пообіцяло вжити заходів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

У листопаді пропалестинські активісти розмалювали фасад будівлі федеральної канцелярії Німеччини, після чого були затримані.

На початку грудня пропозиція перейменувати парк у Дубліні, названий на честь колишнього президента Ізраїлю, викликала бурхливу реакцію, а головний рабин Ірландії заявив, що це буде "ганебним стиранням" єврейської історії країни.