В аэропорту Милана пропалестинские активисты пытались помешать вылету рейса в Тель-Авив

В четверг авиационные власти Италии решительно осудили инцидент в аэропорту Мальпенса в Милане, в котором, по их словам, пропалестинские активисты временно заблокировали пассажирам, направлявшимся в Израиль, посадку на рейс в Тель-Авив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент авиационного регулятора ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма лично выразил свое осуждение во время встречи, которую он инициировал с послом Израиля в Италии Джонатаном Пеледом в штаб-квартире агентства, сообщила ENAC.

ENAC опубликовало на своем веб-сайте видео инцидента, произошедшего 4 января, на котором протестующие, которых ENAC описало как пропалестинских активистов, сцепились руками и, судя по всему, заблокировали пассажирам проход через стойку регистрации на рейс в Тель-Авив.

Согласно видео, протестующие вступили в схватку с несколькими пассажирами, которые прорвались сквозь толпу. Инцидент привел к двухчасовой задержке вылета, сообщило ENAC.

ENAC решительно осудило протест, объявило о расследовании с целью установления лиц, ответственных за инцидент, и пообещало принять меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В ноябре пропалестинские активисты разрисовали фасад здания федеральной канцелярии Германии, после чего были задержаны.

В начале декабря предложение переименовать парк в Дублине, названный в честь бывшего президента Израиля, вызвало бурную реакцию, а главный раввин Ирландии заявил, что это будет "позорным стиранием" еврейской истории страны.