Посольство США в Україні попередило про потенційну повітряну атаку

Посольство США в Україні повідомило про "потенційно значну" повітряну атаку у найближчі кілька днів.

Про це йдеться в офіційному представництві посольства, пише "Європейська правда".

Ввечері 8 січня посольство США заявило, що отримало інформацію про "потенційно значну повітряну атаку, яка може відбутися в будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

"Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у попередженні.

Водночас варто зауважити, що у попередженні посольство США не вказало, що за масованою повітряною атакою буде стояти Росія.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент США Дональд Трамп заявив, що володар Кремля Владімір Путін хоче встановлення миру, а нещодавні потужні атаки Росії на Україну – є відповіддю на українські атаки в тилу РФ.

Також наприкінці грудня президент Володимир Зеленський заявив, що останнім масованим обстрілом Києва та інших українських міст Росія показує світові своє справжнє ставлення до пропозицій про мир.

А Міністерство закордонних справ Литви направило Росії ноту протесту у зв'язку з посиленням обстрілів України.