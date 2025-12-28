Трамп заявив, що Путін хоче миру, й нагадав, що Україна теж обстрілює РФ

Президент США Дональд Трамп переконаний, що володар Кремля Владімір Путін хоче встановлення миру, а нещодавні потужні атаки Росії на Україну – є відповіддю на українські атаки в тилу РФ.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив президент Трамп заявив перед початком зустрічі з президентом Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Трамп вважає, що Путін готовий до завершення війни.

"Він дуже серйозний (щодо завершення війни)", – наголосив Трамп, відповідаючи на питання журналістів, чи вірить він у те, що Путін хоче миру, після нещодавніх великих атак Росії проти України.

"Україна також здійснила декілька досить потужних атак… Я не кажу про це в негативному ключі… Він (Путін – "ЄП") мені цього не казав, але були вибухи в різних частинах Росії. І мені здається… я не думаю, що це прийшло з Конго. Я не думаю, що це зі Сполучених Штатів Америки. Це, можливо, прийшло з України", – заявив американський президент.

Він повідомив, що "не ставив цього питання" під час розмови з Путіним, і напевно не робитиме цього.

"Вони ведуть війну. І ми побачимо, що станеться. Але я вважаю, що це війна, в якій є дві сторони, які хочуть її завершення", – підкреслив Трамп.

Він нагадав, що народ України прагне, щоб війна закінчилася. Так, само, за його словами, цього прагне народ Росії та "два лідери" (Зеленський та російський правитель – "ЄП").

"Я думаю, що ми перебуваємо на фінальних стадіях перемовин. І ми побачимо… Або війна закінчиться, або триватиме довго. І мільйони людей будуть убиті… Ніхто цього не хоче", – підсумував президент США.

Як повідомляла "Європейська правда", 28 грудня у Флориді Зеленський і Трамп будуть домовлятися про послідовність втілення пунктів мирної угоди.

Також Трамп повідомив, що зателефонує Путіну після розмови з Зеленським.

Напередодні переговорів з Трампом Зеленський мав розмову із лідерами ЄС, Канади та НАТО.

Перед цим Зеленський назвав 5 речей, які хоче обговорити з Трампом.