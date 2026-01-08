Посольство США в Украине предупредило о потенциальной воздушной атаке
Посольство США в Украине сообщило о "потенциально значительной" воздушной атаке в ближайшие несколько дней.
Об этом говорится в официальном представительстве посольства, пишет "Европейская правда".
Вечером 8 января посольство США заявило, что получило информацию о "потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение ближайших нескольких дней".
"Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в предупреждении.
В то же время стоит отметить, что в предупреждении посольство США не указало, что за массированной воздушной атакой будет стоять Россия.
Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что владелец Кремля Владимир Путин хочет установления мира, а недавние мощные атаки России на Украину – являются ответом на украинские атаки в тылу РФ.
Также в конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что последним массированным обстрелом Киева и других украинских городов Россия показывает миру свое настоящее отношение к предложениям о мире.
А Министерство иностранных дел Литвы направило России ноту протеста в связи с усилением обстрелов Украины.