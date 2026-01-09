Трамп не виключає, США будуть контролювати Венесуелу роками

Президент США Дональд Трамп не виключає, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою і видобувати нафту з її родовищ протягом багатьох років.

Про це він заявив у середу в інтерв’ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, як довго його адміністрація вимагатиме прямого контролю над південноамериканською країною, з постійною загрозою військових дій, Трамп сказав, що "час покаже".

"Ми відбудуємо її (Венесуелу) дуже вигідним чином. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Ми знижуємо ціни на нафту і будемо давати Венесуелі гроші, які їй так необхідні", – сказав Трамп.

Він не назвав точного часового діапазону, протягом якого Сполучені Штати збираються керувати Венесуелою. У відповідь на питання, чи це буде три місяці, шість місяців, рік чи довше, президент США сказав: "Я б сказав, що набагато довше".

Заява Трампа пролунала невдовзі після того, як представники його адміністрації заявили, що США планують фактично взяти під контроль продаж венесуельської нафти на невизначений термін у рамках триетапного плану, який держсекретар Марко Рубіо представив членам Конгресу.

Хоча республіканські законодавці в основному підтримують дії адміністрації, демократи в середу повторили свої попередження про те, що Сполучені Штати рухаються до тривалої міжнародної інтервенції без чітких юридичних повноважень.

