США рекомендують своїм громадянам виїздити з Лівану

Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам на території Лівану залишити країну з безпекових міркувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновленні рекомендацій посольства США у Лівані від 3 квітня.

У рекомендації зазначають, що ситуація у Лівані залишається довсить небезпечною і непередбачуваною, та нагадують про погрози Ірану завдати ударів по американських університетах у країнах Близького Сходу.

"Якщо ви зараз в країні, Держдеп закликає громадян США виїздити з Лівану, доки комерційні авіарейси ще доступні. Закликаємо громадян США не подорожувати до Лівану. Громадянам, які вирішили не виїздити з Лівану, радимо підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій", – йдеться у тексті.

Американців, які перебувають на півдні Лівану, у південних передмістях столиці Бейрута, або поблизу кордонів з Сирією негайно виїздити звідти у безпечніші місця.

Зазначають, що посольство призупинило рутинні консульські послуги на невизначений період, доступні лише невідкладні послуги, пов’язані з паспортами.

Ще до початку військової кампанії проти Ірану США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані.

Нагадаємо, на території Лівану діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". У зв’язку з цим Ізраїль у березні почав операції проти "ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану".

2 квітня невідома ракета поцілила у штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.

Того ж дня внаслідок влаштованого вибуху постраждав польський миротворець.