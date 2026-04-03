США рекомендують своїм громадянам виїздити з Лівану
Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам на території Лівану залишити країну з безпекових міркувань.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновленні рекомендацій посольства США у Лівані від 3 квітня.
У рекомендації зазначають, що ситуація у Лівані залишається довсить небезпечною і непередбачуваною, та нагадують про погрози Ірану завдати ударів по американських університетах у країнах Близького Сходу.
"Якщо ви зараз в країні, Держдеп закликає громадян США виїздити з Лівану, доки комерційні авіарейси ще доступні. Закликаємо громадян США не подорожувати до Лівану. Громадянам, які вирішили не виїздити з Лівану, радимо підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій", – йдеться у тексті.
Американців, які перебувають на півдні Лівану, у південних передмістях столиці Бейрута, або поблизу кордонів з Сирією негайно виїздити звідти у безпечніші місця.
Зазначають, що посольство призупинило рутинні консульські послуги на невизначений період, доступні лише невідкладні послуги, пов’язані з паспортами.
Ще до початку військової кампанії проти Ірану США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані.
Нагадаємо, на території Лівану діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". У зв’язку з цим Ізраїль у березні почав операції проти "ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану".
2 квітня невідома ракета поцілила у штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.
Того ж дня внаслідок влаштованого вибуху постраждав польський миротворець.