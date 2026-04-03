Мелоні про відносини зі США: якщо ми не згодні – маємо про це казати

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що європейські країни не виграють від розриву з США, але водночас мають захищати власні національні інтереси.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала у коментарі італійському мовнику RAI.

Журналіст запитав прем’єрку про відносини зі США та критику Вашингтона в бік союзників, зокрема в контексті інциденту з італійською авіабазою Сігонелла. Цього тижня Італія не допустила туди американські бомбардувальники, які брали участь в операції в Ірані.

Мелоні прямо не коментувала інцидент, заявивши, що Європа не має розривати зв’язки зі США, але повинна діяти для захисту власних інтересів.

"Як і раніше, вважаю, що на геополітичному рівні Європа не має, скажімо так, багато чого виграти від розриву з США, однак наша робота полягає насамперед у захисті наших національних інтересів, і коли ми не згодні, ми маємо це сказати, і цього разу ми не згодні", – заявила глава уряду Італії.

Як писала "Європейська правда", в Італії пояснили, що запит США на використання бази Сігонелла був відхилений, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників, що не передбачено двостороннім договором між країнами. Такий дозвіл спершу має схвалити італійський парламент.

Також нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трампа США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.