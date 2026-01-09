Трамп не исключает, что США будут контролировать Венесуэлу годами

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее месторождений в течение многих лет.

Об этом он заявил в среду в интервью The New York Times, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, как долго его администрация будет требовать прямого контроля над южноамериканской страной, с постоянной угрозой военных действий, Трамп сказал, что "время покажет".

"Мы восстановим ее (Венесуэлу) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, которые ей так необходимы", – сказал Трамп.

Он не назвал точный временной диапазон, в течение которого Соединенные Штаты собираются управлять Венесуэлой. В ответ на вопрос, будет ли это три месяца, шесть месяцев, год или дольше, президент США сказал: "Я бы сказал, что намного дольше".

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как представители его администрации заявили, что США планируют фактически взять под контроль продажу венесуэльской нефти на неопределенный срок в рамках трехэтапного плана, который госсекретарь Марко Рубио представил членам Конгресса.

Хотя республиканские законодатели в основном поддерживают действия администрации, демократы в среду повторили свои предупреждения о том, что Соединенные Штаты движутся к длительной международной интервенции без четких юридических полномочий.

