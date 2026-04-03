Іран збив F-15 США, "переродження" НАТО, політична криза у Греції: новини дня

Військова розвідка Латвії вважає малоймовірною мирну угоду між Україною та РФ найближчим часом. Зеленський запросив американських перемовників до Києва.

Трамп готується знищувати іранські мости та електростанції, а також планує збільшення оборонного бюджету до 1,5 трильйона доларів.

Французький корабель першим у Західній Європі перетнув Ормузьку протоку з початку війни в Ірані, а Швеція затримала підсанкційний танкер через розлив нафти в Балтійському морі.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 3 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів з США

Український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив, що запросив американську переговорну делегацію до Києва.

"Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву", – вважає він.

Президент пояснив, що якщо "не виходить втрьох", то пропонує зробити переговори "по черзі".

Також Зеленський повідомив про свою розмову з Папою Римським Левом XIV, якому розповів про переговорний процес і роботу з американською командою.

Крім того, він заявив, що найближчими днями Україна впише в розроблений документ про гарантії безпеки від США відповіді на ті питання, які є щодо цих гарантій.

"Домовленість така: найближчими днями Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії", – сказав він.

А ще український президент в розмові з журналістами попередив, що слід готуватися до можливої зупинки постачань зброї США.

Протягом 3 квітня від російських ударів постраждали Київщина, Житомирщина, Харків, Павлоград, а також прифронтові міста, такі як Краматорськ і Херсон. Є загиблі й поранені.

Посол ЄС Катаріна Матернова засудила нові російські удари по українських містах.

"На Київщині постраждали житлові будівлі, цивільна інфраструктура, ветеринарна клініка. Запроваджено екстрені відключення електроенергії… Росія переходить до тактики ранково-денних ударів. Терор 24/7 має припинитися", – наголосила Катаріна Матернова.

Іран збив F-15 США

The Wall Street Journal пише, що спроби посередників наблизити США та Іран до перемир’я зайшли в глухий кут.

У Пентагоні попередили, що у США закінчуються цілі для ударів в Ірані, повідомляє Politico.

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що на черзі – мости, а потім електростанції.

CNN повідомляє, що приблизно половина ракетних установок Ірану, як і раніше, перебуває в робочому стані, а в арсеналі країни залишаються тисячі безпілотних літальних апаратів попри щоденні удари США й Ізраїлю.

Іранські ЗМІ повідомили про збиття американського літака, що може бути першим таким випадком з початку війни в Ірані. Судячи з оприлюднених фото, йдеться про винищувач F-15.

За даними Axios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном.

Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Агентство Bloomberg пише, що президент США Дональд Трамп звернеться до Конгресу з проханням ухвалити значне збільшення оборонних видатків у бюджетній пропозиції в п'ятницю, водночас поновивши свої наполягання на різкому скороченні внутрішніх програм.

У пропозиції є запит на 1,5 трлн доларів бюджетних ресурсів на оборону, що значно більше, ніж один трильйон доларів на 2026 фінансовий рік.

Щодо блокади Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "легко розблокують" Ормузьку протоку, але на це потрібен ще деякий час.

Тим часом французький корабель першим у Західній Європі перетнув Ормузьку протоку з початку війни в Ірані.

Зазначається, що французька компанія CMA CGM узгодила транзит із морською владою Ірану. Судно ходить під мальтійським прапором і є учасником маршруту, що з’єднує Індію, Перську затоку та Африку.

Наслідки війни проти Ірану

У ЄС допускають нормування пального через енергетичну кризу, яку спричинила війна на Близькому Сході.

Уряд Румунії схвалив зниження податку на дизель.

Президент Литви пропонує обмежити ціни на пальне через ситуацію на Близькому Сході.

Німецькі водії їдуть заправлятися у Польщу на тлі рекордно високих цін.

"Переродження" НАТО

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.

Кандидатка політичних наук Світлана Ковальчук вважає, що Сполучені Штати не обов’язково вийдуть з НАТО. Проте майже напевно зміниться характер їхньої участі: підтримка союзників стане більш умовною, рішення – більш односторонніми, гарантії – менш передбачуваними.

Докладніше – в її статті Альянс без гарантій: як майбутнє НАТО стало заручником виборів у США.

Альона Гетьманчук, посол України в НАТО, вважає, що нинішня турбулентність, викликана заявами президента США щодо Альянсу, може призвести до його переродження.

Вона вважає, що криза може відкрити більше можливостей для інтеграції України в Альянс, що, за її словами, допоможе НАТО стати "набагато ефективнішим, смертоносним, інноваційним і здатним протистояти російській загрозі".

Венс їде до Орбана

Віцепрезидент Джей Ді Венс відвідає Будапешт у наступний вівторок, 7 квітня, та проведе переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Видання 24.hu повідомляє, що американський віцепрезидент виступить на передвиборчому мітингу Орбана з нагоди "Дня угорсько-американської дружби".

Парламентські виборів в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Політична криза у Греції

У Греції опозиція закликає до дострокових виборів через скандал з субсидіями ЄС.

Двоє міністрів грецького уряду подали у відставку в п'ятницю після того, як були згадані в розслідуванні європейської прокуратури щодо скандалу з фермерськими субсидіями. Після цього прем'єр Греції провів перестановки в уряді.

Справа стосується ймовірного шахрайства з виплатами, що здійснювалися нині неіснуючим державним агентством OPEKEPE, яке адмініструвало сільськогосподарські субсидії Європейського Союзу.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Решта новин

Сербія виділить 2 млн євро на посилення стійкості енергетичного сектору України.

Швеція затримала підсанкційний танкер через розлив нафти в Балтійському морі.

Президент Сербії обіцяє провести дострокові вибори до кінця року.

За даними Politico, президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення додаткових кадрових перестановок у своїй адміністрації. Він висловив невдоволення та розчарування щодо міністра торгівлі Говарда Лутніка та міністерки праці Лорі Чавес-ДеРемер.

У Варшаві у Страсну п'ятницю загорівся 17-метровий хрест.

Молдова наростила потужності відновлюваної генерації до понад 1 ГВт.