Рубіо виклав 3-етапний план адміністрації Трампа щодо Венесуели

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа планує для Венесуели три етапи, поки країна перебуватиме під керівництвом Сполучених Штатів: стабілізацію, відновлення та перехід.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він сказав після брифінгу для сенаторів.

За його словами, США починають зі стабілізації, тому що "не хочуть, щоб ситуація скотилася до хаосу".

Він описав нафтову угоду як частину фази стабілізації, зазначивши, що адміністрація очікує незабаром мати змогу продавати мільйони барелів венесуельської нафти й отримувати доходи, контрольовані США, які будуть "розподілені таким чином, щоб приносити користь венесуельському народові".

"Ми вже бачимо прогрес із цією новою угодою, яка була оголошена, і ще будуть нові угоди", – сказав він, не надаючи деталей.

Фаза "відновлення", за словами Рубіо, полягає в тому, щоб "забезпечити доступ американських, західних та інших компаній до венесуельського ринку справедливим чином".

Одночасно адміністрація Трампа хоче "почати процес національного примирення у Венесуелі, щоб сили опозиції могли отримати амністію, бути звільненими з в’язниць або повернутися до країни й почати відбудовувати громадянське суспільство".

Третя фаза буде "фазою переходу". "Зрештою саме венесуельський народ має трансформувати свою країну", – зазначив Рубіо.

"Деякі з цих етапів будуть перетинатися. Я детально описав це (сенаторам). У найближчі дні ми матимемо більше деталей, але ми вважаємо, що рухаємось уперед дуже позитивно", – сказав Рубіо.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки країни, заявив міністр енергетики Кріс Райт.

