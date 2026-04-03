Кос пояснила, чому ЄС не має робити винятків для України з критеріями вступу

Єврокомісарка з розширення Марта Кос зазначила, що винятки для України у критеріях вступу до Євросоюзу через її особливо вразливе становище в умовах війни не зіграли би на користь ані Україні, ані ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

Марту Кос запитали, про те, що лунають думки, що класичний підхід прийняття нових членів до ЄС дещо застарів, і чому Євросоюз не може зробити винятків для України, яка зараз виживає в умовах війни та має унікальний досвід, який може бути корисний Європі.

"Думаю, винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її – тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому", – зазначила єврокомісарка.

"Йдеться також про те, щоб забезпечити вашу готовність, справжню готовність до співіснування, спільного життя в Європейському Союзі. Україна, приєднуючись до Європейського Союзу, має нас посилити, а не послабити… Коли ми працюємо з країною-кандидатом, ми готуємо вас як кандидата у процесі перетворень. Потрібно все зробити належно – процес перетворення вашого господарства, вашого суспільства", – пояснила Кос.

Вона зауважила, що Єврокомісія у випадку України вже прискорює і вдосконалює процес, наскільки це можливо.

"Кожна реформа наближає Україну до членства в ЄС. Коли реформи прискорюються – наближається і вступ, коли реформи уповільнюються, то дата вступу віддаляється відповідним чином", – додала вона.

Нагадаємо, 17 березня Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі шість кластерів переговорних кластерів.

Спікер Верховної Ради обіцяє впровадити всі реформи, необхідні для вступу України в ЄС, до 2027 року.

Віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка вважає, що навіть без реформи методології розширення Євросоюз може суттєво пришвидшити процес вступу України.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що "Україна не перебуває у глухому куті" у питання вступу в ЄС. Читайте також велике інтерв'ю єврокомісарки з поясненнями цієї тези.

Читайте також на цю тему: Новий формат вступу: як обійти пастки та забезпечити членство України в ЄС.