Трамп связал участие США в обороне Украины с уверенностью, что РФ не вторгнется снова

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, лишь потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в интервью The New York Times в среду.

Трамп отвечал на вопрос о том, готов ли он пойти на войну, чтобы защитить Украину, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется. "Я твердо убежден, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился на это (на участие в гарантиях безопасности. – Ред.)", – сказал Трамп.

В ответ на вопрос о потенциальном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников предоставить Украине военную поддержку в случае очередного вторжения, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль в такой ситуации.

"Скажем так: ее (Украины) союзники, вся Европа, другие страны, которые приобщаются к этому, – и США", – сказал Трамп.

Он также сказал, что до сих пор уверен в желании Владимира Путина заключить соглашение о прекращении войны. В то же время Трамп отказался подробно рассказать, как быстро он надеется достичь завершения войны.

"Я просто не хочу быть в ситуации, когда приходится это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизни людей. Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет сроков", – сказал Трамп.

Он также сказал, что не готов обещать увеличение поддержки США для Украины, если Путин будет продолжать отказываться от перемирия.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности "фактически готов" к согласованию с Трампом.

7 января, напомним, украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии Зеленского. После встречи он заявил, что в настоящее время уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.