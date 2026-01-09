Опрос: немцы не доверяют США почти так же, как России

Доверие граждан Германии к США как надежному партнеру упало до самого низкого уровня за всю историю – 15%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, сообщает Tagesschau.

О недоверии к США высказались 76% опрошенных немцев. Более высокие показатели только у России – ее ненадежным партнером считают 83%. За доверие к РФ проголосовали 9% респондентов.

Самое высокое доверие немцы демонстрируют в отношении Франции и Великобритании – 78% и 74% соответственно.

В отношении Украины немцы продемонстрировали примерно одинаковые показатели доверия и недоверия: 40% считают ее надежным партнером, тогда как 48% – нет.

Еще 81% опрошенных выразили обеспокоенность тем, что в мировой политике все больше господствует "закон джунглей". 69% респондентов обеспокоены безопасностью в Европе. Тогда как отношения между США и Германией вызывают беспокойство у 62% немцев.

Напомним, согласно результатам опроса, половина европейцев считают Трампа "врагом Европы".

А почти половина британцев считают Трампа "препятствием" для мира в Украине.