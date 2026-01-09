Варшава готується до масштабного протесту фермерів проти угоди ЄС із МЕРКОСУР

У п'ятницю у Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти угоди Європейського Союзу з південноамериканськими країнами з МЕРКОСУР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Маніфестація розпочнеться з площі Дефіляд і пройде до будівлі Сейму, а потім – до канцелярії прем’єр-міністра. О 10:00 з фермерами має зустрітися президент Кароль Навроцький.

Маніфестація триватиме до 15:00. Через перекриття вулиць міський транспорт буде курсувати об’їзними маршрутами.

"За ходом події стежитимуть поліцейські. Офіцери будуть на ходу приймати рішення про закриття вулиць на маршруті маршу, а також поперечних вулиць", – повідомило Варшавське управління транспорту.

Демонстрація зареєстрована як мирний Зоряний марш. Зоряний – тому що фермери мають з'їхатися на тракторах з різних боків до столиці. Однак їм заборонено в'їжджати до міста.

Якщо служби не дозволять в'їзд тракторів до міста, організатори протесту будуть намагатися заблокувати в'їзди до Варшави. На території міста розміщені знаки заборони в'їзду сільськогосподарських тракторів та повільних транспортних засобів. У разі порушення цієї заборони трактористів будуть штрафувати.

Протягом декількох тижнів фермери з різних країн Європейського Союзу протестують проти підписання Євросоюзом торговельної угоди з країнами МЕРКОСУР. У четвер така демонстрація відбулася, зокрема, в Парижі, де трактори з'явилися поблизу Ейфелевої вежі.

Вже відомо, що Франція відхилить угоду з МЕРКОСУР під час ключового голосування в п'ятницю в Брюсселі. Польща також підтримує опозицію до угоди.

Проте якщо Італія підтримає угоду, то Парижу та Варшаві не вдасться її заблокувати.