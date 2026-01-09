Варшава готовится к масштабному протесту фермеров против соглашения ЕС с МЕРКОСУР

В пятницу в Варшаве состоится масштабный протест фермеров против соглашения Европейского Союза с южноамериканскими странами из МЕРКОСУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Манифестация начнется с площади Дефиляд и пройдет к зданию Сейма, а затем – к канцелярии премьер-министра. В 10:00 с фермерами должен встретиться президент Кароль Навроцкий.

Манифестация продлится до 15:00. Из-за перекрытия улиц городской транспорт будет курсировать по объездным маршрутам.

"За ходом события будут следить полицейские. Офицеры будут на ходу принимать решение о закрытии улиц на маршруте марша, а также поперечных улиц", – сообщило Варшавское управление транспорта.

Демонстрация зарегистрирована как мирный Звездный марш. Звездный – потому что фермеры должны съехаться на тракторах с разных сторон в столицу. Однако им запрещено въезжать в город.

Если службы не позволят въезд тракторов в город, организаторы протеста будут пытаться заблокировать въезды в Варшаву. На территории города размещены знаки запрета въезда сельскохозяйственных тракторов и медленных транспортных средств. В случае нарушения этого запрета трактористов будут штрафовать.

В течение нескольких недель фермеры из разных стран Европейского Союза протестуют против подписания Евросоюзом торгового соглашения со странами МЕРКОСУР. В четверг такая демонстрация состоялась, в частности, в Париже, где тракторы появились вблизи Эйфелевой башни.

Уже известно, что Франция отклонит соглашение с МЕРКОСУР во время ключевого голосования в пятницу в Брюсселе. Польша также поддерживает оппозицию к соглашению.

Однако если Италия поддержит соглашение, то Парижу и Варшаве не удастся его заблокировать.