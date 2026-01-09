"Найбезпринципніші беруть, що хочуть": президент Німеччини попередив про крах світового порядку

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до дій проти дедалі більшого руйнування світового порядку після Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Виступаючи на симпозіумі, організованому Фондом Кербера в Берліні з нагоди його 70-річчя, Штайнмаєр заявив, що неповага до міжнародного права та ерозія міжнародного порядку значно прогресували.

"Сьогодні йдеться про те, щоб не допустити перетворення світу на розбійницьке лігво, де найбезпринципніші беруть собі все, що хочуть, де регіони, цілі країни розглядаються як власність кількох великих держав, де намагаються відсунути на задній план історії навіть середні держави, до яких належимо і ми, а малі та слабкі держави залишаються повністю без захисту", – заявив президент Німеччини.

Наслідком ситуації, що склалася, має бути перегляд політики безпеки, заявив Штайнмаєр.

"Ми не можемо бути слабкими. Ми зможемо відігравати роль у цьому зміненому світі або світі, що змінюється, лише якщо нас будуть серйозно сприймати у військовому плані. І ми маємо цього досягти", – сказав він.

Штайнмаєр не згадував конкретно про останні військові дії США у Венесуелі та територіальні претензії президента США на Гренландію. Однак він заявив про "подвійний перелом епохи", який спричинили, по-перше, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а по-друге – "злам цінностей нашого найважливішого партнера – США".

Нагадаємо, у свіжому інтерв’ю NYT Дональд Трамп заявив, що його повноваження як головнокомандувача обмежуються лише його "власною моральністю", та що йому не потрібне міжнародне право.

Також Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

