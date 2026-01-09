"Самые беспринципные берут, что хотят": президент Германии предупредил о крахе мирового порядка

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к действиям против все большего разрушения мирового порядка после Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Выступая на симпозиуме, организованном Фондом Кербера в Берлине по случаю его 70-летия, Штайнмайер заявил, что неуважение к международному праву и эрозия международного порядка значительно прогрессировали.

"Сегодня речь идет о том, чтобы не допустить превращения мира в разбойничье логово, где самые беспринципные берут себе все, что хотят, где регионы, целые страны рассматриваются как собственность нескольких крупных государств, где пытаются отодвинуть на задний план истории даже средние государства, к которым относимся и мы, а малые и слабые государства остаются полностью без защиты", – заявил президент Германии.

Следствием сложившейся ситуации должен быть пересмотр политики безопасности, заявил Штайнмайер.

"Мы не можем быть слабыми. Мы сможем играть роль в этом изменившемся мире или мире, который меняется, только если нас будут серьезно воспринимать в военном плане. И мы должны этого достичь", – сказал он.

Штайнмайер не упоминал конкретно о последних военных действиях США в Венесуэле и территориальных претензиях президента США на Гренландию. Однако он заявил о "двойном переломе эпохи", который вызвали, во-первых, полномасштабное вторжение России в Украину, а во-вторых – "слом ценностей нашего важнейшего партнера – США".

Напомним, в свежем интервью NYT Дональд Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью", и что ему не нужно международное право.

Также Трамп допустил, что США "возможно, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

